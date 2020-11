II grande bluff di Ungheria e Polonia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Stato di diritto for dummies. La questione è molto semplice. Se tu chiedi di iscriverti a un club, ne rispetti le regole che tutti i soci si sono dati. Se quelle regole non ti piacciono, o abbandoni il club oppure provi a cambiarle trovando la maggioranza dei consensi all’interno. Tra le regole che l’Unione europea si è data, sin dalla sua nascita, c’è il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà democratiche, dell’indipendenza dell’informazione e della magistratura, della lotta contro la corruzione.hanno aderito al club Ue, pretendono i benefici soprattutto economici derivanti da questa appartenenza, ma non vogliono più rispettarne le regole sancite dall’articolo 2 del Trattato. In pratica fingono di essere europei quando si tratta di ricevere i miliardi di euro dell’Europa e fanno i nazionalisti quando si tratta di ...