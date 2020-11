Elisabetta Gregoraci, la soffiata choc: “Briatore ricoverato e lei a letto con me tutta la notte” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ira di Mino Magli continua a scagliarsi senza pietà contro Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima neanche può difendersi dalle infinite accuse dell’uomo, ignara di tutto all’interno della casa di Cinecittà. Tra l’altro la stella televisiva è già impegnata a fronteggiare la nuova concorrente Selvaggia Roma, che non le dà tregua dal momento della sua entrata al GF Vip 5. Insomma, tutti contro di lei. Mino Magli sostiene da tempo di aver frequentato Elisabetta Gregoraci fino al 2007, ovvero quando lei era già legata da due anni a Flavio Briatore. Le numerose confessioni del noto stilista sono avvenute nei salotti di Barbara d’Urso, che lo ha accolto più volte nei suoi programmi televisivi. Le nuove gravi dichiarazioni questa volta sono state pubblicate da Oggi. Ecco le sue parole. “L’unico mio intento è quello di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 19 novembre 2020) L’ira di Mino Magli continua a scagliarsi senza pietà contro. Quest’ultima neanche può difendersi dalle infinite accuse dell’uomo, ignara di tutto all’interno della casa di Cinecittà. Tra l’altro la stella televisiva è già impegnata a fronteggiare la nuova concorrente Selvaggia Roma, che non le dà tregua dal momento della sua entrata al GF Vip 5. Insomma, tutti contro di lei. Mino Magli sostiene da tempo di aver frequentatofino al 2007, ovvero quando lei era già legata da due anni a Flavio Briatore. Le numerose confessioni del noto stilista sono avvenute nei salotti di Barbara d’Urso, che lo ha accolto più volte nei suoi programmi televisivi. Le nuove gravi dichiarazioni questa volta sono state pubblicate da Oggi. Ecco le sue parole. “L’unico mio intento è quello di ...

