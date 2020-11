Daniel Radcliffe oggi: che fine ha fatto il maghetto Harry Potter? (Di giovedì 19 novembre 2020) Daniel Radcliffe aveva 12 anni quando il primo episodio della saga di Harry Potter uscì nei cinema. La saga di Harry Potter, indiscutibilmente tra i più grandi successi cinematografici dell’ultimo ventennio, ha certamente influenzato la carriera di Radcliffe, che ha interpretato il ruolo del mago di Hogwarts per ben 10 anni. Cosa ne è stata della carriera dell’attore una volta conclusa l’avventura cinematografica con Harry Potter? Chi è Daniel Radcliffe oggi? >> Negazionisti, infermiera: «Ho visto pazienti morire dicendo ‘Il Covid non esiste, cosa ho?’» La carriera dopo Harry Potter L’attore britannico Daniel ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020)aveva 12 anni quando il primo episodio della saga diuscì nei cinema. La saga di, indiscutibilmente tra i più grandi successi cinematografici dell’ultimo ventennio, ha certamente influenzato la carriera di, che ha interpretato il ruolo del mago di Hogwarts per ben 10 anni. Cosa ne è stata della carriera dell’attore una volta conclusa l’avventura cinematografica con? Chi è? >> Negazionisti, infermiera: «Ho visto pazienti morire dicendo ‘Il Covid non esiste, cosa ho?’» La carriera dopoL’attore britannico...

_hedaleksa : RT @therealbedgirl: qui per dire che Daniel Radcliffe non è mr social affair eppure si è subito espresso a sostegno della comunità offesa d… - spIendoreterno : Daniel Radcliffe ha davvero preso a fare film assolutamente fuori dal mondo e gli voglio tanto bene per questo - crowdedirection : RT @drayzjm: daniel radcliffe, sei bellissimo - shufflwe : daniel radcliffe pitico passando na sua tl - gallavichexile : RT @therealbedgirl: eppure anche Daniel Radcliffe si prende cura del cane -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Radcliffe Harry Potter: com'è andata la reunion con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e tanti altri attori MTV.IT Daniel Radcliffe oggi: che fine ha fatto il maghetto Harry Potter?

L’attore britannico Daniel Radcliffe ha oggi 31 anni. Dopo la fine della saga (l’ultimo film uscì nelle sale nel 2011), l’attore si trovò ovviamente nella necessità di doversi scrollare ...

Stasera in tv, fra il premio Oscar di Benigni e le nozze di Verdone

Prima serata Iris. La rete Mediaset specializzata nel cinema propone alle 21 il capolavoro di Roberto Benigni premiato con l’Oscar “La vita è bella”. Al centro del racconto ci sono l'ebreo Guido Orefi ...

L’attore britannico Daniel Radcliffe ha oggi 31 anni. Dopo la fine della saga (l’ultimo film uscì nelle sale nel 2011), l’attore si trovò ovviamente nella necessità di doversi scrollare ...Prima serata Iris. La rete Mediaset specializzata nel cinema propone alle 21 il capolavoro di Roberto Benigni premiato con l’Oscar “La vita è bella”. Al centro del racconto ci sono l'ebreo Guido Orefi ...