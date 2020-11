Covid-19 | a fine gennaio iniziano le vaccinazioni | prima ospedali e Rsa

RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - Corriere : Piano vaccini, Arcuri: «3,4 milioni di dosi a fine gennaio, distribuite prima a ospedal... - NicolaPorro : L’emergenza #COVID19 sta bloccando la “gestione” ospedaliera di tutte le altre patologie. Ecco quello che succede n… - spappoleone : RT @RobertoBurioni: Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene le pr… - EleBrunetti : RT @RobertoBurioni: Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene le pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fine

Fanpage.it

Si riapre il fronte tamponi rapidi in Veneto. Lettera firmata dai componenti del comitato tecnico scientifico della Regione Veneto che chiede che non vengano utilizzati a scopo diagnostico nei reparti ...I dati dei mesi scorsi «mostrano il forte incremento della mortalità osservata durante la prima fase dell'epidemia di Covid-19, la successiva riduzione che ha riportato la mortalità in linea con i val ...