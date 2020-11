Coronavirus | altri due positivi nella Corea del Sud

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 34.283 nuovi contagi (quasi 235mila tamponi) e altri 753 morti - enpaonlus : La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin…… - fanpage : Morti altri 4 medici di Covid, il totale delle vittime sale a 198 - ValentinaFascia : RT @enpaonlus: La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin… - VannaRicci : RT @enpaonlus: La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Corriere Adriatico

In Alto Adige, attualmente “zona rossa” da domani fino a domenica 22 novembre, in 184 diverse postazioni e con 646 linee di test saranno effettuate le indagini rapide dell'antigene per la rilevazione ...la possibilità di vedere in faccia il proprio caro morto per covid – 19 in ospedale. Attualmente, infatti, la procedura (che vale per tutta l’Italia) non lo consente: il defunto viene messo in un ...