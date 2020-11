Conte: Natale sobrio e senza abbracci. La satira si scatena: palline distanziate sull’albero (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora raccomandazioni sul Natale. Sulla scia dei virologi più rigoristi Giuseppe Conte torna a darci indicazioni su come festeggiare la festa della Natività. Tra l’altro non senza contraddizioni: dobbiamo fare acquisti e scambiarci i regali ma dobbiamo anche essere sobri. Conte: niente feste o la terza ondata sarà colpa vostra Il governo dunque mette già le mani avanti: se festeggiate troppo, la terza ondata sarà colpa vostra. Conte: dev’essere un Natale sobrio e senza abbracci “Un Natale più sobrio ma noi ci auguriamo comunque che l’economia possa svilupparsi, che si possano fare acquisti e scambiarsi anche doni. Ma baci, abbracci, festini e festone non è pensabile, indipendentemente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora raccomandazioni sul. Sulla scia dei virologi più rigoristi Giuseppetorna a darci indicazioni su come festeggiare la festa della Natività. Tra l’altro noncontraddizioni: dobbiamo fare acquisti e scambiarci i regali ma dobbiamo anche essere sobri.: niente feste o la terza ondata sarà colpa vostra Il governo dunque mette già le mani avanti: se festeggiate troppo, la terza ondata sarà colpa vostra.: dev’essere un“Unpiùma noi ci auguriamo comunque che l’economia possa svilupparsi, che si possano fare acquisti e scambiarsi anche doni. Ma baci,, festini e festone non è pensabile, indipendentemente ...

