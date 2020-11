Confermati i concerti di Natale e Capodanno su Canale5 con la conduzione di Federica Panicucci

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Idisusono. Alladei due contenitori delle feste concessi da Mediaset ci sarà, saldamente alla guida di Mattino Cinque con grande successo. La storica conduttrice del programma mattutino sarà quindi in onda dall’aula Paolo VI in Vaticano per il Concerto di, nel quale si alternano alcuni dei maggiori artisti italiani e internazionali, mentre il 31 dicembre sarà alla guida diIn Musica. Ci sarà da capire quali siano le misure da intraprendere per organizzare i due eventi in sicurezza. Remota la possibilità che possa esservi la presenza del pubblico, con tutto il resto della manifestazione che sarà messa in piedi nel ...