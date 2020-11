Canoa | Malagò fa vista agli azzurri in raduno a Castel Gandolfo

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella giornata odierna il Presidente del CONI Giovanniha fatto visita alla Nazionale italiana divelocità impegnata nel primostagionale nel Centro Federale di. Il numero uno dello sport italiano ha voluto far sentire tutto il suo sostegno alla nazionale guidata dal direttore tecnico Oreste Perri: “So che la strada per Tokyo è stretta ma in questa volata io sono con voi, sono uno di voi. Mi fa piacere essere qui, viste anche le difficoltà di questi tempi. Lo sport italiano sta raccogliendo risultati di grande spessore in questo momento che ci fanno ben sperare per Tokyo. Sono fiducioso che lapotrà raggiungere alti obiettivi e penso che a Tokyo ne vedremo delle belle, nel bene e nel mare, perché ci sono tantissime variabili dettate dalla ...