Bari: per San Nicola e Immacolata basilica chiusa e messe in streaming Comitato per la sicurezza (Di giovedì 19 novembre 2020) Scrive il rettore della basilica di San Nicola: Giovedì 19 novembre, ho partecipato in Prefettura alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere delle eventuali misure restrittive da adottare durante le giornate dedicate ai prossimi festeggiamenti di San Nicola nell’ottica delle politiche e delle azioni di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Premesso che la fede in Cristo è vita fatta di scelte concrete, e che le decisioni da prendere in tempi difficili devono essere finalizzate, sotto l’impulso dello Spirito, al bene comune, dopo essermi previamente consultato con l’Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci e la Comunità dei Padri Domenicani, ho preso atto della inevitabile decisione del Comitato di tenere chiusa la ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Scrive il rettore delladi San: Giovedì 19 novembre, ho partecipato in Prefettura alla riunione delper l’ordine e lapubblica per discutere delle eventuali misure restrittive da adottare durante le giornate dedicate ai prossimi festeggiamenti di Sannell’ottica delle politiche e delle azioni di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Premesso che la fede in Cristo è vita fatta di scelte concrete, e che le decisioni da prendere in tempi difficili devono essere finalizzate, sotto l’impulso dello Spirito, al bene comune, dopo essermi previamente consultato con l’Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci e la Comunità dei Padri Domenicani, ho preso atto della inevitabile decisione deldi tenerela ...

