Ammalarsi non di Covid in tempo di Covid: la storia di Rita [VIDEO] (Di giovedì 19 novembre 2020) Una storia di decisioni sanitarie quantomeno discutibili, di burocrazia, di poca chiarezza e di poca empatia. E’ la fine di luglio quando Rita Capri, una donna fino a quel momento sana e piena di vitalità, si sente male e sviene. Effettua una tac che la tranquillizza: nulla da segnalare. L’episodio però si ripete dopo poco L'articolo Ammalarsi non di Covid in tempo di Covid: la storia di Rita VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Unadi decisioni sanitarie quantomeno discutibili, di burocrazia, di poca chiarezza e di poca empatia. E’ la fine di luglio quandoCapri, una donna fino a quel momento sana e piena di vitalità, si sente male e sviene. Effettua una tac che la tranquillizza: nulla da segnalare. L’episodio però si ripete dopo poco L'articolonon diindi: ladiproviene da www.meteoweek.com.

matteosalvinimi : Siniša #Mihajlovic: 'Ammalarsi non è una colpa. Succede, e basta. Ti cade il mondo addosso. Cerchi di reagire. Ognu… - 999nuvola : e può accadere, ai negazionisti coglioni e non miliardari, di ammalarsi di Covid, e di trovarsi a urlare 'assassini… - SKORPYONQUEEN : QUESTA È LA PIÙ VALIDA SPIEGAZIONE PERCHÉ LE PERSONE SI AMMALLANO Altrimenti se fosse che avrebbero preparato un VI… - Lazialibera1 : RT @SimonettaScali1: L'amore è aver cura delle emozioni per non ammalarsi nel tempo di abitudine. - MalkiZadeq : @MinervaMcGrani1 Il problema per chi sarà vaccinato non di porrà, saranno finalmente tranquilli e vedranno i novax ammalarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Ammalarsi non Aria più pulita e meno rischi di ammalarsi, i consigli di Sedap Centropagina Diabete tipo 2: attività fisica e dieta per dimezzare i rischi e vivere meglio

Si può prevenire il diabete di tipo 2? Uno studio americano dimostra di si, con attività fisica, un po' di dieta e tanta costanza ...

Catania, l’allenatore ferma un avversario in contropiede e viene espulso

L’allenatore del Catania ferma un avversario in contropiede e viene espulso. Tutto è avvenuto durante la partita di Serie C al Massimino tra il Catania e la Vibonese. L’allenatore di casa Peppe Raffae ...

Si può prevenire il diabete di tipo 2? Uno studio americano dimostra di si, con attività fisica, un po' di dieta e tanta costanza ...L’allenatore del Catania ferma un avversario in contropiede e viene espulso. Tutto è avvenuto durante la partita di Serie C al Massimino tra il Catania e la Vibonese. L’allenatore di casa Peppe Raffae ...