Admo, il progetto Match at home che parte con l'emergenza Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Admo – associazione donatori midollo osseo – insieme ad IBMDR ha lanciato un nuovo progetto, Match at home, un vero e proprio kit per reclutare da casa i potenziali donatori di midollo osseo con l'auto prelievo di un campione salivare in piena pandemia da Covid. I soggetti ideali sono giovani in salute dai 18 ai 35 anni, che potranno salvare la vita di chi attende il midollo come ultima speranza di vita. L'attuale situazione pandemica ha mostrato, oggi più che mai, la necessità di avere un numero sempre crescente di nuovi iscritti al registro donatori affinché ogni paziente in attesa di trapianto di midollo osseo possa trovare il proprio donatore compatibile. Dai dati del registro donatori di midollo osseo IBMDR, da inizio 2020 a settembre 2020, si è riscontrato un calo di iscritti con punte ...

