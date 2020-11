“Action for 5G”, ecco la quinta edizione: gara da 2,5 mln per startup e Pmi (Di giovedì 19 novembre 2020) “Abbiamo creato il bando ‘Action for 5G’, una ‘chiamata alle armi’ per costruire innovazione usando il 5G. Invitiamo tutte le startup e le PMI italiane a proporre nuove soluzioni”. Lo ha annunciato Sabrina Baggioni, 5G program director di Vodafone, intervenendo alla prima giornata del Festival del Futuro a Verona. “In questa call annuale, arrivata alla quarta edizione – ha proseguito – investiamo fino a 2,5 milioni di euro. La call e’ aperta, le candidature si chiudono a gennaio e possiamo arrivare fino a un milione di euro di finanziamento per singolo progetto. Le applicazioni di questa tecnologia sono il frutto di collaborazione e co-creazione, per creare nuovi servizi per aziende e cittadini. Attorno al tavolo nelle sperimentazioni nell’area metropolitana di Milano abbiamo avuto i nostri tecnici ma anche medici, biomedici, grafici. Sono necessarie ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) “Abbiamo creato il bando ‘Action for 5G’, una ‘chiamata alle armi’ per costruire innovazione usando il 5G. Invitiamo tutte lee le PMI italiane a proporre nuove soluzioni”. Lo ha annunciato Sabrina Baggioni, 5G program director di Vodafone, intervenendo alla prima giornata del Festival del Futuro a Verona. “In questa call annuale, arrivata alla quarta– ha proseguito – investiamo fino a 2,5 milioni di euro. La call e’ aperta, le candidature si chiudono a gennaio e possiamo arrivare fino a un milione di euro di finanziamento per singolo progetto. Le applicazioni di questa tecnologia sono il frutto di collaborazione e co-creazione, per creare nuovi servizi per aziende e cittadini. Attorno al tavolo nelle sperimentazioni nell’area metropolitana di Milano abbiamo avuto i nostri tecnici ma anche medici, biomedici, grafici. Sono necessarie ...

nordesteconomia : Vodafone, Action for 5G: aperta la call da 2,5 milioni per start up e pmi - Nord Est Economia - PCagnan : Vodafone, Action for 5G: aperta la call da 2,5 milioni per start up e pmi - Nord Est Economia - discoradioIT : RT @PoliHub: ??Workshop #Actionfor5G ???14/12 ??h 9.30 Hai un progetto da sviluppare o potenziare con la tecnologia #5G ? Partecipa al webina… - TavoliExpo : RT @PoliHub: ??Workshop #Actionfor5G ???14/12 ??h 9.30 Hai un progetto da sviluppare o potenziare con la tecnologia #5G ? Partecipa al webina… - yumiclifford : Marquei como visto Riverdale - 4x15 - Chapter Seventy-Two: To Die For -