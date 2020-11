Zona rossa e arancione, Boccia alle Regioni: «Un lockdown nazionale non è più proponibile» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un lockdown nazionale «oggi non è più riproponibile» secondo il ministro per le Regioni Francesco Boccia nel corso dell'audizione in commissione per gli Affari... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un«oggi non è più ri» secondo il ministro per leFrancesconel corso dell'audizione in commissione per gli Affari...

LegaSalvini : LA CAMPANIA È ZONA ROSSA MA AL VASTO DI NAPOLI LA SITUAZIONE È QUESTA - CottarelliCPI : Tutto quello che volevate sapere ma non avete mai osato chiedere su come una regione diventa rossa: - fattoquotidiano : “Sì alla spesa in un altro Comune se si risparmia, anche in zona rossa”: il governo aggiorna le risposte alle Faq s… - lucco78 : RT @Smg_1908: Da quando sono in zona rossa sono un account finito. Like se pensi che debba rimanere a scontare l'umiliazione della finitudi… - iconanews : Appendino, per fine mese stop zona rossa -