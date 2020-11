UOMINI E DONNE oggi, 18 novembre: GEMMA tra BIAGIO e MAURIZIO (Di mercoledì 18 novembre 2020) La puntata di UOMINI e DONNE, iniziata nel pomeriggio di oggi (18 novembre) e che vedremo anche nei prossimi giorni, appartiene ad una registrazione del 6 novembre. Iniziamo con raccontarvi cosa è successo in data odierna. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 19 novembre 2020 La prima cosa che risalta agli occhi è nuovamente l’assenza dell’opinionista Tina Cipollari che, come abbiamo detto, si trova in auto-isolamento sanitario (è venuta a contatto con una persona positiva al Coronavirus). Si passa poi a GEMMA Galgani, facendo vedere il riassunto della scorsa puntata e anche il relativo sfogo della donna dietro le quinte. GEMMA dice di esserci rimasta male del fatto che BIAGIO abbia chiesto a Sabina di dormire ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 18 novembre 2020) La puntata di, iniziata nel pomeriggio di(18) e che vedremo anche nei prossimi giorni, appartiene ad una registrazione del 6. Iniziamo con raccontarvi cosa è successo in data odierna. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 192020 La prima cosa che risalta agli occhi è nuovamente l’assenza dell’opinionista Tina Cipollari che, come abbiamo detto, si trova in auto-isolamento sanitario (è venuta a contatto con una persona positiva al Coronavirus). Si passa poi aGalgani, facendo vedere il riassunto della scorsa puntata e anche il relativo sfogo della donna dietro le quinte.dice di esserci rimasta male del fatto cheabbia chiesto a Sabina di dormire ...

