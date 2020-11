Strage del Salvemini | dopo 30 anni i sopravvissuti parlano in un corto

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) BOLOGNA – Per la prima volta, a distanza di 30 anni da quel tragico 6 dicembre 1990, gli ex studenti sopravvissuti alla tragedia del Salvemini tornano a parlare della strage che li colpì all’istituto tecnico di Casalecchio, in provincia di Bologna. E lo fanno in un cortometraggio che sarà proiettato il 5 dicembre in occasione dell’anniversario. Quel giorno un aereo militare in avaria, lasciato senza controllo dal pilota che si era lanciato col paracadute, si schiantò sulla scuola entrando proprio dentro un’aula dove gli studenti stavano facendo lezione: in quella che era allora la seconda A, morirono sul colpo 12 ragazzi di 15 anni. Solo quattro furono risparmiati. Nella strage ci furono anche 88 feriti. Questo l’elenco delle vittime: Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana di Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi. Previous Next