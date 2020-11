Sky Modugno | “Osimhen fuori col Milan Bakayoko | c’è attenzione sulle sue condizioni”

(Di mercoledì 18 novembre 2020)su Osimhen dice che è quasi certo che siacol, gli accertamenti per escludere microfratture.c'èha febbre L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Sky, Modugno: 'Risonanza importante per capire le condizioni di Osimhen. Bakayoko? C'è molta attenzione' -… - marcosalemi67 : RT @marcosalemi67: Francesco Modugno (Sky) a #TeleVomero: 'ricordiamoci che erano i giorni di Napoli-Genoa, dei 22 positivi, della paura...… - marcosalemi67 : Francesco Modugno (Sky) a #TeleVomero: 'ricordiamoci che erano i giorni di Napoli-Genoa, dei 22 positivi, della pau… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Modugno

“ La spalla di Osimhen fa poco male, la visita servirà per vedere se ci sono problemi ai tendini o microfratture. Col Milan credo che venga preservato per le prossime gare. Bakayoko e Llorente hanno u ...Francesco Modugno, giornalista di Sky, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli infortunati in casa dei partenopei.