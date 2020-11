“Sedotta e abbandonata” Sorpresa in diretta | la vip in lacrime per Paolo Brosio Barbara D’Urso scioccata

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il gossip è stato al centro della seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 condotta da. Ospite in collegamento è stata Sarah Altobello che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi insieme a. E proprio di loro due ha parlato la Altobello che ha fatto una serie di rivelazioni scatenando, in alcuni casi, l’ironia degli altri ospiti. Quandole ha dato la parola, Sarah Altobello è apparsa piuttosto affranta dopo aver saputo cheè fidanzato con una ragazza di 22 anni, molto più giovane di lui: ““Sono molto affranta…Ho sentito una notizia in questo periodo che è stata come una doppia coltellata al cuore…Ci tenevo tanto a una persona e ho saputo che non è più libera…Piano piano ...