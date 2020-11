Pazienti Covid monitorati col braccialetto a casa, in Toscana il primo esempio (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Asl Toscana Sud est è la prima in Italia ad attivare ad Arezzo il sistema di controllo a distanza grazie allo smartphone. I parametri vengono comunicati all'Usca, al 118 e ai medici Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 18 novembre 2020) La AslSud est è la prima in Italia ad attivare ad Arezzo il sistema di controllo a distanza grazie allo smartphone. I parametri vengono comunicati all'Usca, al 118 e ai medici

myrtamerlino : Ma come si fa ad appellarsi al Tar del Lazio pur di non andare a visitare i pazienti? Quando non hai l'assistenza a… - sbonaccini : Continua il lavoro delle 'Usca', unità speciali che assistono a domicilio pazienti Covid che non necessitano di ric… - lorepregliasco : Il commissario all'emergenza COVID non sa che il picco di pazienti COVID in terapia intensiva nella prima ondata è… - VVideri : @rudwall8 È molto difficile definire eroe un medico di base che lavora 10 ore la settimana e ricorre al Tar per con… - FimmgBergamo : RT @QSanit: “Assurdo vietare ai #medici di famiglia di visitare a casa i pazienti #Covid. La sentenza del #Tar Lazio è un attentato alla no… -