Paura nel Vesuviano: in fiamme un distributore Gpl (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Prima il forte boato poi l’incendio. A Torre Annunziata, nel Vesuviano, un’esplosione coinvolge una stazione di Gpl in via Ercole Ercoli. Tutto è successo intorno alla mezzanotte quando una nuvola di fumo nero ha avvolto la zona di Rovigliano, a Torre Annunziata, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Oltre ai pompieri sul posto è arrivato anche il sindaco, Vincenzo Ascione. Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per c comprendere le dinamiche dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Prima il forte boato poi l’incendio. A Torre Annunziata, nel, un’esplosione coinvolge una stazione di Gpl in via Ercole Ercoli. Tutto è successo intorno alla mezzanotte quando una nuvola di fumo nero ha avvolto la zona di Rovigliano, a Torre Annunziata, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Oltre ai pompieri sul posto è arrivato anche il sindaco, Vincenzo Ascione. Ora le forze dell’ordine sono a lavoro per c comprendere le dinamiche dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ettore_Rosato : Una sera di 5 anni fa, a Parigi nel teatro #Bataclan. I terroristi uccidono 130 ragazzi e ne feriscono 400. Tra chi… - JosephGhorna : RT @FmMosca: A GENNAIO scoprirete tutti che nel 2020 i morti non sono aumentati su base 2019 ed allora capirete la truffa. - Per questo #B… - GaiaPic : Attraversata la tempesta Theta, @GiancarloPedote ci racconta il suo rapporto con la paura come compagna di regata n… - snacidia : Efficienza da paura. Sto rendendo nel lavoro come mai prima come se solo ora io stessi riuscendo a usare tutte le m… - ayellowlamp : @fabfrnkie nel prossimo sondaggio su chi fa più paura di @lundiniooc vincerà chiaramente pino insegno -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nel Vendée Globe, il diario di bordo di Giancarlo Pedote: timonando con la paura nel cuore dell’oceano Corriere della Sera Le politiche di coesione per la competitività e le imprese, il seminario online

Il seminario vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione per il sistema economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese, micro e PMI di ogni settore (ind ...

Covid, l’ansia può anche aiutarci a liberare le nostre energie

La folla mi fa paura, mi sento paralizzato da quegli sguardi curiosi ... ancora più generalmente, per chi non crede) nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6,34. Gesù dice, secondo il testo: «Non siate ...

Il seminario vuole mettere in evidenza i risultati raggiunti dalle politiche di coesione per il sistema economico del territorio regionale rappresentato dalle imprese, micro e PMI di ogni settore (ind ...La folla mi fa paura, mi sento paralizzato da quegli sguardi curiosi ... ancora più generalmente, per chi non crede) nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6,34. Gesù dice, secondo il testo: «Non siate ...