La difficile convivenza tra diritto alla salute e diritto all'istruzione. Lettera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Inviata da Fernando Mazzeo - I problemi scolastici ed educativi, direttamente o indirettamente legati a questa pandemia, non si risolveranno a breve. Buona parte degli interventi vengono considerati portatori di proposte e soluzioni più o meno approssimate, che non tengono conto dei problemi fondamentali che l'educazione si trova dinanzi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : difficile convivenza Di nuovo in lockdown? Come evitare che la coppia scoppi durante la convivenza forzata Milleunadonna.it Polpette veloci di zucca e ricotta, un mix perfetto di fragranza e morbidezza

Un antipasto d’autunno per rallegrare le tavole imbandite di tutta Italia. In un periodo difficile e delicato come quello in cui stiamo vivendo, a causa ...

Ponte San Pietro, Scout contro la colonia felina, ma il rischio sfratto arriva per il viadotto

Convivenza difficile tra gli scout di Ponte San Pietro e la confinante colonia felina, censita e tutelata da Comune e Ats. Da 17 anni è gestita da Rosa Togni e dall’associazione milanese Gatti Non Par ...

Convivenza difficile tra gli scout di Ponte San Pietro e la confinante colonia felina, censita e tutelata da Comune e Ats. Da 17 anni è gestita da Rosa Togni e dall'associazione milanese Gatti Non Par ...