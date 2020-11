Intelligence e Sicurezza. Ecco chi consiglia Biden (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente eletto statunitense, Joe Biden, ha ricevuto un briefing su dinamiche diplomatiche e Sicurezza nazionale a cui hanno partecipato una dozzina di ex alti funzionari. L’incontro c’è stato martedì 17 novembre e come scrive NBC News (che ha dato la notizia) il meeting sottolinea un aspetto: l’amministrazione Trump esclude ancora Biden da questo genere di briefing (anche quelli contenenti materiale riservato), a cui invece il vincitore democratico di Usa2020 avrebbe diritto come parte delle attività di transizione. L’esclusione è parte dell’operazione con cui il presidente uscente Donald Trump vuole intralciare il lavoro in divenire del candidato che l’ha sconfitto, d’altronde. All’incontro con Biden erano presenti tra gli altri l’ex vice consigliere per la Sicurezza nazionale Tony Blinken, l’ex ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente eletto statunitense, Joe, ha ricevuto un briefing su dinamiche diplomatiche enazionale a cui hanno partecipato una dozzina di ex alti funzionari. L’incontro c’è stato martedì 17 novembre e come scrive NBC News (che ha dato la notizia) il meeting sottolinea un aspetto: l’amministrazione Trump esclude ancorada questo genere di briefing (anche quelli contenenti materiale riservato), a cui invece il vincitore democratico di Usa2020 avrebbe diritto come parte delle attività di transizione. L’esclusione è parte dell’operazione con cui il presidente uscente Donald Trump vuole intralciare il lavoro in divenire del candidato che l’ha sconfitto, d’altronde. All’incontro conerano presenti tra gli altri l’ex vice consigliere per lanazionale Tony Blinken, l’ex ...

