Ex calciatore ucciso e sciolto nell’acido | «Era già morto quando l’ho spinto nel bidone»

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno di sei mesi Raffale Rullo, mentre ha confermato il carcere a vita per la madre Antonietta Biancaniello "Non ho mai fatto del male a nessuno". Si difende così, rendendo dichiarazioni spontanee in video collegamento dal carcere, Raffaele Rullo, il 37enne imputato insieme a

nel processo che si è aperto oggi davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano per l’omicidio del calciatore Andrea La Rosa, avvenuto nel novembre 2017. Rullo è accusato insieme alla 61enne anche ...

Caso Andrea La Rosa, a Raffaele Rullo ergastolo con isolamento diurno di 6 mesi: uccise l’amico nel bidone di acido

La condanna in appello. Confermato il carcere a vita per la madre Antonietta Biancaniello. A novembre 2017 uccisero l’ex calciatore del Brugherio, dopo aver tentato di uccidere la moglie di Rullo ...

nel processo che si è aperto oggi davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano per l'omicidio del calciatore Andrea La Rosa, avvenuto nel novembre 2017. Rullo è accusato insieme alla 61enne anche ...