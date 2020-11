Dino Giarrusso nei guai: l’ex giornalista delle Iene rischia l’espulsione dal M5s (Di mercoledì 18 novembre 2020) l’ex Iena Dino Giarrusso, ora eurodeputato in quota M5s, rischia una pesante sanzione che potrebbe anche portare alla sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. Giarrusso aveva provato prima a candidarsi alla Camera, per il Movimento 5 Stelle, già nel 2018. Poi aveva tentato la strada di membro del Cda della Rai. Tutti tentavi andati invano, fino a quando è riuscito ad accaparrarsi una poltrona alle Europee del 2019, dove addirittura ha fatto parlare di sé per essere diventato il candidato più votato di sempre nella storia del Movimento, con ben 117.211 preferenze. Un grande successo. Ma cosa ha combinato il giornalista, da sempre in prima linea contro la casta e per l’onestà, per aver fatto arrabbiare i probiviri grillini? Secondo quanto appreso, avrebbe incassato contributi e donazioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020)Iena, ora eurodeputato in quota M5s,una pesante sanzione che potrebbe anche portare alla sua espulsione dal Movimento 5 Stelle.aveva provato prima a candidarsi alla Camera, per il Movimento 5 Stelle, già nel 2018. Poi aveva tentato la strada di membro del Cda della Rai. Tutti tentavi andati invano, fino a quando è riuscito ad accaparrarsi una poltrona alle Europee del 2019, dove addirittura ha fatto parlare di sé per essere diventato il candidato più votato di sempre nella storia del Movimento, con ben 117.211 preferenze. Un grande successo. Ma cosa ha combinato il, da sempre in prima linea contro la casta e per l’onestà, per aver fatto arrabbiare i probiviri grillini? Secondo quanto appreso, avrebbe incassato contributi e donazioni ...

