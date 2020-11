David Fincher: "Mindhunter doveva finire con il Killer BTK, spero di continuarla" (Di giovedì 19 novembre 2020) David Fincher è tornato a parlare di Mindhunter, la serie Netflix cancellata dopo due stagioni, di cui è stato produttore esecutivo: 'doveva concludersi con Dennis Rader, il Killer BTK'. Come ha svelato David Fincher in una recente intervista, Mindhunter, la serie Netflix con Jonathan Groff, sarebbe dovuta finire dopo aver affrontato il caso del Killer BTF, un uomo che tra gli anni Settanta e Novanta uccise 10 persone negli Stati Uniti. Tre settimane fa, David Fincher aveva annunciato che Mindhunter non avrebbe avuto futuro in quanto troppo costosa e capace di calamitare l'interesse di un numero insufficiente di spettatori. La notizia ha scatenato il malumore tra tutti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 novembre 2020)è tornato a parlare di, la serie Netflix cancellata dopo due stagioni, di cui è stato produttore esecutivo: 'concludersi con Dennis Rader, ilBTK'. Come ha svelatoin una recente intervista,, la serie Netflix con Jonathan Groff, sarebbe dovutadopo aver affrontato il caso delBTF, un uomo che tra gli anni Settanta e Novanta uccise 10 persone negli Stati Uniti. Tre settimane fa,aveva annunciato chenon avrebbe avuto futuro in quanto troppo costosa e capace di calamitare l'interesse di un numero insufficiente di spettatori. La notizia ha scatenato il malumore tra tutti ...

