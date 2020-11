Come se non ci fosse più un Natale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una famosa frase attribuita a Mao, ma che in realtà era di Confucio, dice pressappoco cosi: «Grande è la confusione sotto il cielo» e prosegue «ma in realtà la situazione è eccellente». Non viviamo certo in questo ultimo scenario, assaliti Come siamo dal virus, ma sulla gran confusione siamo tutti d’accordo. Un amletico dubbio attanaglia soprattutto gli italiani: Come passeremo il Natale? In sei, in dodici o forse in trentasei? E se poi il vicino fa la spia e arrivano i Carabinieri? Povero cenone, quanto sarai magro quest’anno! Ma forse era troppo sfarzoso prima, quasi trimalcionico, e lo shopping natalizio spesso superfluo, se non inutile e compulsivo. Sì, direte voi, vallo a raccontare a commercianti e ristoratori in ginocchio! La Seconda guerra mondiale, per ricordare un disastro che non ha ancora cento anni, cominciò il 1° ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una famosa frase attribuita a Mao, ma che in realtà era di Confucio, dice pressappoco cosi: «Grande è la confusione sotto il cielo» e prosegue «ma in realtà la situazione è eccellente». Non viviamo certo in questo ultimo scenario, assalitisiamo dal virus, ma sulla gran confusione siamo tutti d’accordo. Un amletico dubbio attanaglia soprattutto gli italiani:passeremo il? In sei, in dodici o forse in trentasei? E se poi il vicino fa la spia e arrivano i Carabinieri? Povero cenone, quanto sarai magro quest’anno! Ma forse era troppo sfarzoso prima, quasi trimalcionico, e lo shopping natalizio spesso superfluo, se non inutile e compulsivo. Sì, direte voi, vallo a raccontare a commercianti e ristoratori in ginocchio! La Seconda guerra mondiale, per ricordare un disastro che non ha ancora cento anni, cominciò il 1° ...

