Catania, allenatore ferma avversario in contropiede e viene espulso dall’arbitro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Durante la partita di Serie C al Massimino tra il Catania e la Vibonese l'allenatore di casa Peppe Raffaele è stato espulso dall'arbitro dopo che sul 2-1 e a pochi minuti dalla fine della partita ha fermato un avversario che si involava sulla fascia. Con un tocco repentino e deciso l'allenatore ha sottratto la sfera con un tunnel al calabrese Rasi impedendo al numero 3 della Vibonese di proseguire l'azione offensiva. L'arbitro è costretto ad espellerlo e allontanarlo dal campo. Un gesto davvero antisportivo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Durante la partita di Serie C al Massimino tra ile la Vibonese l'di casa Peppe Raffaele è statodall'arbitro dopo che sul 2-1 e a pochi minuti dalla fine della partita hato unche si involava sulla fascia. Con un tocco repentino e deciso l'ha sottratto la sfera con un tunnel al calabrese Rasi impedendo al numero 3 della Vibonese di proseguire l'azione offensiva. L'arbitro è costretto ad espellerlo e allontanarlo dal campo. Un gesto davvero antisportivo. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, allenatore ferma avversario in contropiede e viene espulso dall'arbitro - - bennygiardina : In Catania-Vibonese, l'allenatore etneo Raffaele è stato espulso per essere entrato in campo e per aver contrastato un'azione degli ospiti. - normalizzante : RT @liottagio: Catania e Vibonese stanno sul 2-1. Al minuto 92 l'allenatore del Catania entra in tackle su un avversario e ferma un'azione… - liottagio : Catania e Vibonese stanno sul 2-1. Al minuto 92 l'allenatore del Catania entra in tackle su un avversario e ferma u… - fabriziolongo11 : LEGA PRO Al 92’ sul 2-1 per il #Catania l’allenatore del Catania #Raffaele entra in campo e ruba palla ad un gioca… -