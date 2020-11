Barbara D’Urso s’infuria con Pupo in diretta a Pomeriggio 5: «Non voglio neanche sentire quella frase…» (Di mercoledì 18 novembre 2020) . Oggi, nel programma di Canale 5 si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. La conduttrice e gli opinionisti in studio hanno commentato la diretta di ieri sera, terminata con l’eliminazione di Massimiliano Morra. A far accendere gli animi, però, è una frase pronunciata da Pupo durante la punata del Gf Vip. A parlarne è Serena Garitta: «L’intervento di Pupo che, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi». Immediato l’intervento di Barbara D’Urso che chiosa: «Per fortuna dormivo, non l’ho sentita e non la voglio neanche sapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) . Oggi, nel programma di Canale 5 si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. La conduttrice e gli opinionisti in studio hanno commentato ladi ieri sera, terminata con l’eliminazione di Massimiliano Morra. A far accendere gli animi, però, è una frase pronunciata dadurante la punata del Gf Vip. A parlarne è Serena Garitta: «L’intervento diche, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi». Immediato l’intervento diche chiosa: «Per fortuna dormivo, non l’ho sentita e non lasapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di ...

