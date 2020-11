Among Us ha un serio problema di cheater (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Foto: Innersloth)Su Among Us il ruolo più divertente e ambito è quello dell’impostore, che deve tramare alle spalle degli altri giocatori per farli fuori senza farsi scoprire. Ma i veri imposters stanno diventando i cheater, quei giocatori che utilizzano trucchi e metodi illeciti a proprio vantaggio, rovinando un gioco che offre poche difese a chi è pratico di informatica. Non è una novità in ambito videoludico: tutti i titoli più popolari che offrono una modalità multiplayer devono lottare quotidianamente contro gli utenti che truffano attivando poteri o risorse speciali, inficiando la corretta condotta di gioco. Un po’ come con l’antidoping nello sport, gli sviluppatori devono spesso rincorrere perché i cheater sono molto più veloci e individuano glitch o debolezze nel codice e li sfruttano indebitamente. Il fenomeno colpisce i ... Leggi su wired (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Foto: Innersloth)SuUs il ruolo più divertente e ambito è quello dell’impostore, che deve tramare alle spalle degli altri giocatori per farli fuori senza farsi scoprire. Ma i veri imposters stanno diventando i, quei giocatori che utilizzano trucchi e metodi illeciti a proprio vantaggio, rovinando un gioco che offre poche difese a chi è pratico di informatica. Non è una novità in ambito videoludico: tutti i titoli più popolari che offrono una modalità multiplayer devono lottare quotidianamente contro gli utenti che truffano attivando poteri o risorse speciali, inficiando la corretta condotta di gioco. Un po’ come con l’antidoping nello sport, gli sviluppatori devono spesso rincorrere perché isono molto più veloci e individuano glitch o debolezze nel codice e li sfruttano indebitamente. Il fenomeno colpisce i ...

