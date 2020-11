Ambra Angiolini, dramma della malattia: “Buio e luce, felicità e disperazione totale” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ambra Angiolini parla di bulimia a Verissimo Ogni sabato pomeriggio pomeriggio su Canale 5 va in onda Verissimo, lo storico rotocalco di cronaca rosa. Tra i vari ospiti di questa settimana, la padrona di casa ha avuto modo di intervistare Ambra Angiolini. Quindici giorni fa, invece, era stato il turno del suo ex compagno Francesco Renga, padre dei suoi due figli. La nota attrice è tornata a parlare della sua malattia, quello che ha vissuto in questo arco di tempo e come lo ha affrontato. L’ex ragazza di Non è la Rai molto presto sta per tornerà in televisione con la seconda stagione della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’, e ha scritto un libro per raccontare la sua storia e l’importante tematica della ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 novembre 2020)parla di bulimia a Verissimo Ogni sabato pomeriggio pomeriggio su Canale 5 va in onda Verissimo, lo storico rotocalco di cronaca rosa. Tra i vari ospiti di questa settimana, la padrona di casa ha avuto modo di intervistare. Quindici giorni fa, invece, era stato il turno del suo ex compagno Francesco Renga, padre dei suoi due figli. La nota attrice è tornata a parlaresua, quello che ha vissuto in questo arco di tempo e come lo ha affrontato. L’ex ragazza di Non è la Rai molto presto sta per tornerà in televisione con la seconda stagionefiction ‘Il silenzio dell’acqua’, e ha scritto un libro per raccontare la sua storia e l’importante tematica...

