Pregliasco ora ha le idee chiare "Ecco cosa accadrà fra 7 giorni" (Di martedì 17 novembre 2020) Martina Piumatti Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco "la curva è in crescita lineare e non ci sarà il picco ". Frenata sui vaccini: "Aspettare mesi per gli effetti" Gli effetti del lockdown differenziato cominciano a vedersi. Ne è convinto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi. Se per il ministro della Salute Robero Speranza ci sono i segnali per pensare che si stia arrivando all'appiattimento della curva, per il virologo non siamo vicini al famigerato plateau. "Non ci sarà un picco: grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo - spiega Pregliasco all'Adnkronos Salute - nelle regioni rosse e arancioni ad oggi stiamo vedendo un incremento non più esponenziale ma lineare. E se le cose andranno ...

