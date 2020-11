Juventus | Agnelli | “Riscrivere storia è un’abitudine Anche con Sarri…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 17 novembre 2020) Intervenuto a margine dell'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per l'emissione di un francobollo per celebrare lacampione d'Italia 2019-2020, il patron Andreaha parlato del presente madel futuro della società bianconera.: ambizione e futurocaption id="attachment 1052199" align="alignnone" width="670"(getty images)/caption"Riscrivere lae superare se stessi è diventata da ben 9 anni una piacevole abitudine per chi ha il vessillo bianconero nel cuore", ha dettosulle vittorie e i successi della. "Pur cambiando interpreti, a partire dalla guida tecnica di Maurizio Sarri, laha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito ...