Inter, Sensi si sfoga: “Gli infortuni mi hanno tolto il sorriso. Non vedo l’ora di tornare” (Di martedì 17 novembre 2020) Quello di Stefano Sensi è un vero e proprio calvario, il centrocampista dell'Inter, dopo un avvio super al momento del suo arrivo a Milano, non è più riuscito a trovare continuità a causa dei ripetuti infortuni che lo hanno visto protagonista. L'ex giocatore del Sassuolo si è sfogato con un lungo post su Instagram."SONO INCAZZATO"caption id="attachment 887755" align="alignnone" width="468" Sensi (Getty Images)/caption"Non è stato un periodo facile. Una serie di infortuni hanno rallentato il mio percorso professionale - spiega il centrocampista nel lungo post pubblicato sui social - . La mia vita. Non poter fare quello che amo con serenità mi ha tolto il sorriso. Sono una ... Leggi su itasportpress (Di martedì 17 novembre 2020) Quello di Stefanoè un vero e proprio calvario, il centrocampista dell', dopo un avvio super al momento del suo arrivo a Milano, non è più riuscito a trovare continuità a causa dei ripetutiche lovisto protagonista. L'ex giocatore del Sassuolo si èto con un lungo post su Instagram."SONO INCAZZATO"caption id="attachment 887755" align="alignnone" width="468"(Getty Images)/caption"Non è stato un periodo facile. Una serie dirallentato il mio percorso professionale - spiega il centrocampista nel lungo post pubblicato sui social - . La mia vita. Non poter fare quello che amo con serenità mi hail. Sono una ...

