Inter | Aleksandar Kolarov positivo al Covid-19

(Di martedì 17 novembre 2020) Nuovo caso di positività in casa. Questa volta trattasi di, terzino 35enne rientrato in anticipo dal ritiro con la Nazionale di calcio della Serbia. “FCnazionale Milano comunica cheè risultatoal tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale – si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro -. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. SportFace.

Aleksandar Kolarov, terzino dell'Inter, è risultato positivo al test per il Coronavirus: nuova brutta notizia per Antonio Conte ...