Da domani Gino Strada con la sua ong Emergency inizierà una collaborazione con la Calabria per rispondere all'emergenza sanitaria della regione. L'annuncio arrivato via social. Dopo le settimane turbolente che… Questo articolo Gino Strada, annuncio UFFICIALE: "Così aiuterò la Calabria" è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

