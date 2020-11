FIGC e la Fondazione LPS insieme: raccolta fondi per le famiglie in difficoltà (Di martedì 17 novembre 2020) Il mondo del calcio si stringe attorno alle famiglie in difficoltà.Raccogliere fondi, con il coinvolgimento delle nazionali di calcio, per aiutare le famiglie ad affrontare la crisi socio-economica abbattutasi sul nostro Paese a causa dell'emergenza Coronavirus. Questo lo scopo di #ÈIlNostroDovere - #OurDuty, iniziativa lanciata da FIGC e Fondazione LAPS: onlus fondata nel 2016 da Lapo Elkann. Per donare, come diffuso dal'"ANSA", basta collegarsi al sito Fondazionelaps.org e accedere alla piattaforma offerta da TINABA o, per i clienti TIM, inviare un sms al numero 45506. I fondi raccolti da oggi fino al 6 gennaio 2021 saranno destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle famiglie ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Il mondo del calcio si stringe attorno allein difficoltà.Raccogliere, con il coinvolgimento delle nazionali di calcio, per aiutare lead affrontare la crisi socio-economica abbattutasi sul nostro Paese a causa dell'emergenza Coronavirus. Questo lo scopo di #ÈIlNostroDovere - #OurDuty, iniziativa lanciata daLAPS: onlus fondata nel 2016 da Lapo Elkann. Per donare, come diffuso dal'"ANSA", basta collegarsi al sitolaps.org e accedere alla piattaforma offerta da TINABA o, per i clienti TIM, inviare un sms al numero 45506. Iraccolti da oggi fino al 6 gennaio 2021 saranno destinati alla Croce Rossa Italiana e al Banco Alimentare, che li utilizzeranno per donare alle...

