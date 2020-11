Elisabetta Gregoraci al GF Vip | «Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 novembre 2020) Non sono più una coppia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma non hanno mai smesso di essere una famiglia, tanto che qualcosa, forse, potrebbe cambiare ancora. A farlo intendere è stata la stessa Elisabetta, che in queste settimane sta partecipando al Grande Fratello Vip5: «Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima», ha rivelato la showgirl all’amica Silvia Salemi, anche lei nella casa più spiata d’Italia.