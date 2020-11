Dad: gli studenti non consumeranno giga, 85 milioni per aiutare le scuole (Di martedì 17 novembre 2020) Il governo ha deciso di agire per un miglioramento la dad insieme a tutti gli operatori di telefonia mobile. Gli studenti potranno usufruire del traffico dati sui propri dispositivi a costo zero. Inoltre con il decreto Ristori il governo ha stanziato altri 85 milioni di euro per le scuole. >>Covid cambio fasce di rischio: c’è accordo tra le regioni Dad, giga gratis per gli studenti Il metodo della dad è stato spesso criticato di recente. Gli studenti vorrebbero tornare in classe e tanti adolescenti stanno protestando in questi giorni. Per rendere la didattica a distanza meno sofferta il governo ha preso un provvedimento in favore degli alunni. Da oggi le studentesse e gli studenti potranno seguire le lezioni online senza consumare il traffico ... Leggi su urbanpost (Di martedì 17 novembre 2020) Il governo ha deciso di agire per un miglioramento la dad insieme a tutti gli operatori di telefonia mobile. Glipotranno usufruire del traffico dati sui propri dispositivi a costo zero. Inoltre con il decreto Ristori il governo ha stanziato altri 85di euro per le. >>Covid cambio fasce di rischio: c’è accordo tra le regioni Dad,gratis per gliIl metodo della dad è stato spesso criticato di recente. Glivorrebbero tornare in classe e tanti adolescenti stanno protestando in questi giorni. Per rendere la didattica a distanza meno sofferta il governo ha preso un provvedimento in favore degli alunni. Da oggi le studentesse e glipotranno seguire le lezioni online senza consumare il traffico ...

Agenzia_Ansa : Per gli studenti didattica a distanza senza consumare giga . L'invito del Governo è stato già accolto da Tim, Vodaf… - UffiziGalleries : Dedicato a tutti gli studenti in DAD! Nel #Seicento in Olanda, si faceva spesso scuola la sera, a lume di candela.… - fanpage : Una buona notizie per le famiglie italiane con figli in età scolare. La didattica a distanza, infatti, si potrà sv… - vaniacavi : RT @stregastregonza: Come NON dare le notizie. Dicono al tg Rai che gli studenti protestano contro la Dad. Peccato che uno solo ha detto qu… - stregastregonza : Come NON dare le notizie. Dicono al tg Rai che gli studenti protestano contro la Dad. Peccato che uno solo ha detto… -