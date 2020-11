Covid | la tempesta perfetta sul vaccino

Leggi su formiche

(Di martedì 17 novembre 2020) Un profilo probabilmente automatizzato risponde al post su Facebook in cui il Corriere della Sera condivide l’intervista al professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco vaccinale contro il: “Io illo farò solo dopo che sarà certificato che lo hanno fatto tutti i politici, tutti i medici, tutti i giornalisti e anche i benetton (minuscolo, ndr)”. Un altro utente risponde alla notizia data dal New York Times che racconta come la Moderna, un’altra azienda farmaceutica statunitense, abbia superato l’efficacia del 90 per cento dicendo che lui non ci credeva e che era tutta una manipolazione delle aziende farmaceutiche (la situazione attuale, il, eccetera: una nenia ultra nota alla quale forse non è il caso di fare ...