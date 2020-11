Coronavirus, oggi 731 vittime: è il dato più alto dal 3 aprile (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Sono 32.191 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 208.458 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 15,44%. Da cinque giorni il tasso di positività oscillava tra il 16 e il 17%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Sono 32.191 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 208.458 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 15,44%. Da cinque giorni il tasso di positività oscillava tra il 16 e il 17%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

