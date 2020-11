Contributi a fondo perduto anche per i professionisti (Di martedì 17 novembre 2020) Gabriella Lax - Ci sta pensando l'esecutivo nel decreto Ristori ter: bonus a fondo perduto anche per i professionisti e per le imprese che abbiano subito un calo nel fatturato. Leggi su studiocataldi (Di martedì 17 novembre 2020) Gabriella Lax - Ci sta pensando l'esecutivo nel decreto Ristori ter: bonus aper ie per le imprese che abbiano subito un calo nel fatturato.

matteosalvinimi : 1. Indennizzare i costi fissi delle piccole e microimprese 2. Tagliare le aliquote dell'IVA 3. Rinviare le scadenze… - matteosalvinimi : 4. Cancellare i contributi fissi per gli autonomi 5. Convertire i prestiti in contributi a fondo perduto 6. Rendere… - TeresaBellanova : #FondoRistorazione È online il Portale della Ristorazione, attraverso cui ristoratrici e ristoratori possono fare… - ConfcommercioLo : ?????? Domande dalle 12 di oggi ?? Fondo perduto per #guide e accompagnatori turistici ?? Stanziamento complessivo 20… - infoiteconomia : Le Partite IVA aperte dopo questa data non potranno ottenere i contributi a fondo perduto -