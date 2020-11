Conte | “Ora il progetto Inter | poi vorrei tornare in Inghilterra”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 novembre 2020) "Vincere nella mia prima stagione con il Chelsea è stato incredibile perché l`anno prima eravamo arrivati al 10° posto in classifica e il nostro mercato non era stato importante. Ricordo che volevo N`Golo Kante ed è stato un acquisto incredibile per noi. Poi abbiamo comprato Marcos Alonso e all`epoca giocava con la Fiorentina e non tutte le persone nel club erano al 100% dalla mia parte su questo acquisto". Antoniosi racconta al Telegraph e parte dalla sua esperienza in Premier League. "In quella stagione abbiamo vinto il titolo e giocato la finale di FA Cup contro l`Arsenal - continua - Penso che quel periodo sia stato un incredibile successo per me, per i giocatori e per la società".è riuscito a portare Lukaku all'. E i risultati gli danno ragione: "Romelu è un giocatore ...