Calcio: Inter, Kolarov positivo al Covid (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 17 NOV - Nuovo caso Covid in casa Inter: il club nerazzurro ha reso noto infatti che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 17 NOV - Nuovo casoin casa: il club nerazzurro ha reso noto infatti che Aleksandarè risultatoal tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione ...

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS - Aleksandr Kolarov, rientrato in Italia dopo gli impegni con la Serbia, è positivo al coronavirus. Salterà la sfida al Torino ...

Il difensore serbo era tornato in anticipo dal ritiro della Serbia. Salterà la sfida di Serie A con i granata e l'impegno europeo contro i blancos ...

