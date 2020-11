Batterio-killer tra i neonati a Verona, la madre: “Il direttore generale dell’ospedale non può restare al suo posto, Zaia intervenga” (Di martedì 17 novembre 2020) “Il direttore generale non può restare al suo posto, dopo quello che hanno scritto gli ispettori del ministero della Salute. Dovrebbe andare in pensione tra un paio di mesi, ma per me deve andarsene subito”. Si è presentata davanti all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Francesca Frezza, la mamma di Nina, uno dei quattro piccoli morti a causa dell’infezione da Citrobacter Koseri, contratta nei reparti di terapia intensiva neonatale e pediatrica. È lei ad aver denunciato un anno fa l’agonia della figlioletta, morta al Gaslini di Genova dopo essere stata trasferita da Verona provare a curarla dalla gravissima encefalopatia che l’aveva colpita. Ed è lei che ha denunciato ciò che era avvenuto nei reparti, accuse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Ilnon puòal suo, dopo quello che hanno scritto gli ispettori del ministero della Salute. Dovrebbe andare in pensione tra un paio di mesi, ma per me deve andarsene subito”. Si è presentata davanti all’ospedale di Borgo Trento a. Francesca Frezza, la mamma di Nina, uno dei quattro piccoli morti a causa dell’infezione da Citrobacter Koseri, contratta nei reparti di terapia intensiva neonatale e pediatrica. È lei ad aver denunciato un anno fa l’agonia della figlioletta, morta al Gaslini di Genova dopo essere stata trasferita daprovare a curarla dalla gravissima encefalopatia che l’aveva colpita. Ed è lei che ha denunciato ciò che era avvenuto nei reparti, accuse ...

