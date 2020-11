ATP Finals 2020 | Thiem supera con un doppio tie-break Nadal in un match altamente spettacolare

(Di martedì 17 novembre 2020) Spettacolo e colpi di scena alla O2 Arena di Londra nella sfida tra Rafaele Dominic, seconda partita per entrambi nel gruppo “London” delle ATP. L’austriaco si è imposto grazie a due tie-per 7-6 (7) 7-6 (4) in una partita giocata ad un livello altissimo, con colpi fantastici sia da una parte che dall’altra. Lo spagnolo ha cercato di sorprendere l’avversario salendo spesso a rete, ma il numero 3 del mondo si è fatto trovare pronto, sfruttando spesso il suo gran rovescio. Un vero e proprio spot per il tennis. PRIMO SET – Avvio di partita a ritmo abbastanza basso e punti che seguono pedissequamente l’andamento dei servizi fino al 2-2. Arriva repentino il cambio di marcia di entrambi i giocatori che da ...

