Atp Finals 2020 | Thiem in semifinale e Rublev eliminato | gli scenari del girone di Nadal

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Con la vittoria di Stefanos Tsitsipas su Andreysono arrivati i primi verdetti delLondraalle Atp. Dominicinfatti è certo dellae del primo posto nel raggruppamento: l’austriaco non potrà essere superato in classifica anche in caso di sconfitta giovedì contro Andrey, ormai. Il greco invece ha raggiunto Rafaelcon una vittoria e una sconfitta: i due quindi si sfideranno in un vero e proprio spareggio, che mette in palio il secondo posto nelalle spalle di. Una partita quindi assolutamente da non perdere, dove uno tra il maiorchino ed il campione in carica dovrà dire addio ai sogni di gloria ...