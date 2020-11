Tokyo2020, Bach e Suga insieme per garantire sicurezza (Di lunedì 16 novembre 2020) TOKYO - Thomas Bach e Yoshihide Suga insieme per lavorare alla sicurezza delle prossime Olimpiadi . Sia il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, sia il primo ministro giapponese, sono ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) TOKYO - Thomase Yoshihideper lavorare alladelle prossime Olimpiadi . Sia il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, sia il primo ministro giapponese, sono ...

stefanorizzato : RT @RaiSport: #Bach e #Suga, insieme per #Olimpiadi sicure Il numero uno #Cio e il Premier giapponese favorevoli a spettatori ?? https://t… - RaiSport : #Bach e #Suga, insieme per #Olimpiadi sicure Il numero uno #Cio e il Premier giapponese favorevoli a spettatori ??… - sportface2016 : #Tokyo2020, Thomas #Bach: 'Il #Cio si impegnerà per far vaccinare più partecipanti possibili, se per allora sarà di… - sportface2016 : #basket, stagione #NBA ridotta per permettere ai giocatori di partecipare a #Tokyo2020: l'annuncio di #Bach - sportface2016 : #Tokyo2020 #Cio, le dichiarazioni del presidente Thomas #Bach -