Rabiot Juventus, L’Equipe svela: ancora problemi, non si è allenato col gruppo (Di lunedì 16 novembre 2020) Rabiot Juventus – Il centrocampista è stato tra i migliori della squadra di Deschamps, che piegando il Portogallo nello scontro diretto giocato nello scorso weekend ha messo l’ipoteca sul primo posto del girone. Tornato da poco nel giro della nazionale, Rabiot sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia che il ct ha riposto in lui. E ora sogna di partecipare ai prossimi Europei con la maglia della sua nazione. Tuttavia sembrerebbe esserci qualche dubbio riguardo le sue condizioni dopo l’ultima sessione di allenamento. Rabiot Juventus, le ultimissime dalla Francia Come riporta infatti L’Equipe, oggi Rabiot non si è allenato con il gruppo di Deschamps ma ha effettuato un allenamento a parte. Non dovrebbero esserci ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 novembre 2020)– Il centrocampista è stato tra i migliori della squadra di Deschamps, che piegando il Portogallo nello scontro diretto giocato nello scorso weekend ha messo l’ipoteca sul primo posto del girone. Tornato da poco nel giro della nazionale,sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia che il ct ha riposto in lui. E ora sogna di partecipare ai prossimi Europei con la maglia della sua nazione. Tuttavia sembrerebbe esserci qualche dubbio riguardo le sue condizioni dopo l’ultima sessione di allenamento., le ultimissime dalla Francia Come riporta infatti L’Equipe, ogginon si ècon ildi Deschamps ma ha effettuato un allenamento a parte. Non dovrebbero esserci ...

mirkonicolino : Allenamento differenziato oggi per #Rabiot: dopo aver stretto i denti per giocare contro il #Portogallo, al centroc… - Fantacalcio : Juventus, Rabiot si allena a parte: le ultime - Angolo_Juventus : Juventus, nuova linfa per Rabiot: forma smagliante e fiducia ritrovata - ZonaJuventina : RT @JuvMania: Secondo 'L'Équipe', #Rabiot che oggi si è allenato a parte, difficilmente domani sera sarà in campo contro la Svezia. #Juven… - calciomercatoit : ??#Rabiot si è allenato a parte con la #Francia dopo la sostituzione nell'ultima partita -