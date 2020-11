Novak Djokovic: “Spero che Australian Open si svolga regolarmente” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io spero solo per il bene del tennis e per il bene dei giocatori che l’Australian Open si svolga regolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”. Novak Djokovic non vuole sentire parlare di annullamento degli Australian Open di tennis, torneo che il serbo numero uno al mondo ha vinto per ben otto volte. Nole spera che si possa giocare il primo Slam dell’anno, ma potrebbero però saltare Atp Cup e gli altri tornei precedenti viste le norme stringenti che l’Australia vuole applicare, come per esempio una quarantena per i tennisti che arriveranno dall’estero: “Io voglio giocare agli Australian Open. Non sono sicuro per quanto riguarda la Atp Cup e gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) “Io spero solo per il bene del tennis e per il bene dei giocatori che l’siregolarmente, così come magari la Atp Cup e almeno un altro un paio di tornei”.non vuole sentire parlare di annullamento deglidi tennis, torneo che il serbo numero uno al mondo ha vinto per ben otto volte. Nole spera che si possa giocare il primo Slam dell’anno, ma potrebbero però saltare Atp Cup e gli altri tornei precedenti viste le norme stringenti che l’Australia vuole applicare, come per esempio una quarantena per i tennisti che arriveranno dall’estero: “Io voglio giocare agli. Non sono sicuro per quanto riguarda la Atp Cup e gli ...

ROMA (ITALPRESS) – In attesa dei verdetti delle Atp Finals, la top ten mondiale maschile non presenta variazioni, con in vetta sempre Novak Djokovic, salito di nuovo sul trono dopo l’ottavo trionfo a ...

