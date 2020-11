Frontale tra due auto | muore bambino di 5 anni La madre è gravissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 novembre 2020) Una giornata da dimenticare per il Veneto. In provincia di Rovigo, a Giacciano con Baruchella, un’immane tragedia ha scosso un tranquillo lunedì come tanti altri. Una giovanissima vita spezzata dal destino e da un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Verso le ore 13 c’è stato un impatto violentissimo tra duemobili, una Chevrolet Matiz e un’Audi A6. Nello scontro è rimasta vittima undi appena cinque. Una morte inaccettabile. Alla guida della prima vettura c’era proprio ladel piccolo, che è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Sta quindi lottando in queste ore tra la vita e la morte. Alla guida dell’Audi A6 c’era invece un’altra persona che fortunatamente non ha riportato gravi ferite ...