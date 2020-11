Christian De Sica: “Il Covid ha colpito anche me, ma ora sto bene” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’attore Christian De Sica ha rivelato dopo essere risultato negativo che ha avuto Covid-19: “Il virus ha preso anche me, ma ora sto bene” Christian De Sica ha rilasciato un’intervista al Messaggero ha confessato di aver avuto il Coronavirus: “Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio, me la sono cavata con una febbriciattola e una debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. Il noto attore che a gennaio compirà 70 anni, ha poi aggiunto: “Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa, bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora ... Leggi su zon (Di lunedì 16 novembre 2020) L’attoreDeha rivelato dopo essere risultato negativo che ha avuto-19: “Il virus ha presome, ma ora sto bene”Deha rilasciato un’intervista al Messaggero ha confessato di aver avuto il Coronavirus: “Il maledetto-19 hame. Ringraziando Dio, me la sono cavata con una febbriciattola e una debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. Il noto attore che a gennaio compirà 70 anni, ha poi aggiunto: “Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa, bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora ...

